Feyenoord-Roma | Dybala e Lukaku con Zalewski nel tridente Diretta 0-0

La Roma sarà impegnata sul campo del Feyenoord nello spareggio d' Davanti confermati El Shaarawy, Dybala e

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lain Olanda per l’andata dei sedicesimi, ennesimo confronto con il club di RotterdamLain Olanda per l’andata dei sedicesimi, ennesimo confronto con il club di Rotterdam

Feyenoord-Roma è una partita valida per gli spareggi di Europa League. I nostri pronostici per marcatori , tiratori e ammoniti Il debutto europeo di ... (ilveggente)

KK - Osimhen è in Turchia: perso lo scalo per Napoli, ecco quando arriverà Il rientro di Victor Osimhen a Napoli è avvolto nel mistero. Inizialmente il centravanti nigeriano sarebbe dovuto tornare stamattina ...

Feyenoord-Roma 0-0: inizia la partita di Europa League La Roma scende in campo in Olanda contro il Feyenoord per il primo match a eliminazione diretta di Europa League. La prima gara europea di De Rossi sulla panchina giallorossa.

Feyenoord-Roma, le formazioni ufficiali: Zalewski nel tridente, Bove dal 1'. Olandesi in emergenza La Roma scende in campo in Olanda contro il Feyenoord per il primo match a eliminazione diretta di Europa League. La prima gara europea di De Rossi sulla panchina giallorossa.