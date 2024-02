Feyenoord-Roma | Bove ammonito | era diffidato | salterà il ritorno

La cura Daniele De Rossi continua a portare frutti in casa Roma . E’ andata in scena l’andata dei 16esimi di finale di Europa League sul difficile ... ()

Feyenoord-Roma : Lukaku risponde a Paixao - cross di Spinazzola Diretta 1-1

La Roma in Olanda per l’andata dei sedicesimi, ennesimo confronto con il club di RotterdamLa Roma in Olanda per l’andata dei sedicesimi, ennesimo ... (corriere)