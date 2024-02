Feyenoord-Roma 1-1 in andata playoff Europa League

Lukaku in gol per i giallorossi, tra una settimana il ritorno Feyenoord e Roma pareggiano per 1 - 1 il match d'andata del playoff di Europa League , disputato allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam. Al vantaggio degli olandesi con Paixao al 46', replica Lukaku al 22'

