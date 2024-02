Feyenoord-Roma 1-1 in andata playoff Europa League

Gara di andata per i playoff del torneo continentale. Buona la prima per De Rossi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lukaku in gol per i giallorossi, tra una settimana il ritornopareggiano per 1-1 il match d'deldi, disputato allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam. Al vantaggio degli olandesi con Paixao al 46', replica Lukaku al 22' della ripresa. Il ritorno si giocherà tra sette giorni allo stadio