Feyenoord-Roma 0-0 LIVE | traversa di Paredes

Feyenoord Roma, match valevole per la partita di stasera d'Europa League 2023/2024: cronaca, streaming e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Feyenoord Roma: valevole per la partita d'Europa League 2023/2024. PRIMO TEMPO Il match comincia con gli ospiti che provano ad impensierire i padroni di casa. SECONDO

La Roma in Olanda per l’andata dei sedicesimi, ennesimo confronto con il club di RotterdamLa Roma in Olanda per l’andata dei sedicesimi, ennesimo ... (corriere)

Feyenoord-Roma 0-0: occasione per Lukaku che di testa non riesce ad angolare La Roma scende in campo in Olanda contro il Feyenoord per il primo match a eliminazione diretta di Europa League. La prima gara europea di De Rossi sulla panchina giallorossa.

EUROPA LEAGUE - Roma, Bove: "Col Feyenoord è un match importante per noi" Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando dalla sfida di Europa League contro il Feyenoord: "Partita molto importante per noi, come tutte del res ...

Feyenoord - Roma, Bove: Faremo di tutto per portare a casa la partita Feyenoord - Roma, Bove: Faremo di tutto per portare a casa la partita - A.S. Roma - Poco prima della partita contro il Feyenoord , Edoardo Bove ha parlato a Sky Sport. Sarai tit... - Marione.net - La ...