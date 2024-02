Diane Lane sarà una delle protagoniste della seconda stagione di Feud , la serie antologica di Ryan Murphy che in questo secondo ciclo di episodi si ispira al libro di Laurence Leamer, Capote's Women:

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La star dihato in un'intervista il partner di set, scomparso prematuramente nel 2023.sarà una delle protagoniste della seconda stagione di, la serie antologica di Ryan Murphy che in questo secondo ciclo di episodi si ispira al libro di Laurence Leamer, Capote's Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era. Nel cast della serie anche il compianto, scomparso in un incidente in moto lo scorso 12 giugno. Intervistata da The Hollywood Reporter,hato il collega:". Stoelaborando la sua perdita. Vedere il suo lavoro risuonare così tanto attraverso il ...

Feud, Diane Lane ricorda Treat Williams:"Sono ancora sotto shock" La star di Feud ha ricordato in un'intervista il partner di set, scomparso prematuramente nel 2023.

Diane Lane on the Unfiltered Slim Keith, Her Betrayal and What the Real Swans Would Say About ‘Feud’ Season 2 The Oscar-nominated actress embodies the socialite who engaged in social warfare against writer Truman Capote in 'Feud: Capote vs. the Swans.' ...

‘Feud’ Reveals an Even Bigger Enemy Than Truman Capote One of Truman’s swans has been deceiving her friends this entire time. When will the other ladies recognize the enemy among them