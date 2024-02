Ferrovie | a Milano Domodossola il totem Openstage per la musica dal vivo

compresa quella che passa da Domodossola. ''Le FFS, le ferrovie Sotto esame, in particolare, la stazione di Milano Centrale, da

, 15 feb. (Adnkronos) – Prosegue nelle stazioni dinord l?installazione dei, dispositivi che permettono agli artisti di esibirsi dal. Dopo la collocazione nelle scorse settimane dei primi due aBovisa e Como Lago, è stato inaugurato oggi il terzo nella stazione di, alla presenza dell'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente e del presidente dinord, Fulvio Caradonna. La cerimonia è stata animata da due giovani artisti: Diorama, solista indie pop e Golden Hind, una band rock. L'iniziativa, che ha il patrocinio di Regione Lombardia, proseguirà nelle prossime settimane nelle stazioni di Cormano-Cusano Milanino e Varese, portando a 5 il totale deiinstallati. I, alimentati da una connessione elettrica, incorporano un impianto audio per gli eventi dale sono prenotabili dagli artisti in modo gratuito attraverso l?app dedicata. Effettuata la prenotazione, avvicinando il proprio smartphone alquesto si sbloccherà automaticamente, dando la possibilità di collegare i propri strumenti e il microfono. L?uso da parte dell?artista avviene previa accettazione di un regolamento che stabilisce i giorni e gli orari di funzionamento, i volumi massimi di emissione e tutti gli opportuni limiti da rispettare. Attraverso l?apple persone possono conoscere i nomi degli artisti che si esibiscono al. "Prosegue un percorso che ci sta dando tante soddisfazioni – ha dichiarato l'assessore Franco Lucente ?; alle esperienze diBovisa e Como Lago ora aggiungiamo quella della stazione di. Un?iniziativa che ho voluto fortemente per dare spazio ai nostri giovani e permettere loro, grazie alla, di esprimere davanti al pubblico tutta la loro creatività. L?idea si sta rivelando vincente: rendere le stazioni lombarde spazi di condivisione e da vivere a 360 gradi, ascoltando anche della buona. Uno sforzo congiunto tra Regione Lombardia enord per creare momenti di socialità e convivialità in attesa di un treno. Un?occasione unica per giovani musicisti e band emergenti di esibirsi dal, magari per la prima volta, facendo conoscere ed apprezzare i loro brani"."Proseguiamo con questa iniziativa, un'importante opportunità per gli artisti per esibirsi dalanche nelle nostre stazioni – commenta il presidente dinord Fulvio Caradonna -. L?attività si inserisce nel lavoro di valorizzazione di questi spazi che da mesi stiamo portando avanti con l?obiettivo di renderli luoghi vivi e non solo di mero passaggio. Ia disposizione degli artisti possono creare piacevoli momenti di intrattenimento e aggregazione e rendere le stazioni più sicure".Controllata al 100% da Fnm,nord gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 124 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla retenord circolano 900 treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all?attività finalizzata alla circolazione dei treni,nord si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell?attivazione di nuovi impianti e dell?assistenza ai lavori di potenziamento.