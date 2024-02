Ferrara | rotta su Cremona Sul mercato una frenata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Basket da ieri ha traslocato al palasport di Consandolo per preparare il fondamentale impegno di sabato sera sul campo di, dal cui risultato dipenderà buona parte del finale di stagione biancazzurro. La Bondi Arena fino a domenica sarà infatti la casa dell’EuroHockey Indoor Club Challenge, considerata la Champions League dell’hockey, una concomitanza non proprio piacevole per la truppa di Benedetto, che ha dovuto spostarsi alla vigilia di una sfida di cruciale importanza nell’economia del campionato. In caso di successoarriverà quarta e accederà al Play-in Gold nel quale affronterà le prime quattro del girone veneto-friulano, mentre un passo falso costringerebbe Drigo e soci ad essere relegati nel Play-In Silver e incontrare le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto. Tutto questo in un momento nel ...