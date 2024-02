Femminicidio Giulia Tramontano | almeno 8 ricerche di Impagnatiello su come sopprimere un feto

Femminicidio di Giulia Tramontano , in aula Alessandro Impagnatiello . Ecco la sua reazione alle foto di Giulia Nella seconda udienza nel processo in ... (361magazine)

di Simone Fontana Come avevamo raccontato in un precedente approfondimento, il femminicidio di Giulia Cecchettin ha attirato fin da subito ... (facta.news)

Femminicidio di Giulia Tramontano - Alessandro Impagnatiello : «Chiedo scusa - sono stato disumano»

L'ex barman, che ha confessato l'omicidio della compagna, è apparso per la prima volta in tribunale. In aula i familiari della vittima che chiedono ... (vanityfair)