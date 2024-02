Feltrinelli contro la violenza di genere | incontri | letture e iniziative verso l’8 marzo

conduce da anni battaglie per la parità di trattamento e contro per la parità di trattamento e contro ogni forma di violenza. Ha È reato" è appena uscito per le edizioni Feltrinelli.

Roma, 15 febbraio 2024 – "contro la violenza di genere". E' questo il palinsesto di incontri, letture e iniziative aperte a tutti che Feltrinelli porta in moltissime città italiane già dalla vigilia di San Valentino fino all'8 marzo. Nel 2023 ogni tre giorni una donna è stata vittima di femminicidio. Nello stesso anno il telefono antistalking 1522 ha squillato quasi 52.000 volte. Perché le statistiche del 2024 e degli anni a venire non seguano questo esempio dobbiamo intestarci un cambio di paradigma tanto urgente quanto non scontato. Dopo le oceaniche manifestazioni di piazza seguite al femminicidio di Giulia Cecchettin è accaduto qualcosa di concreto; ci siamo opposti idealmente, ma per le donne qualcosa è cambiato? Serve disegnare e rendere ...

