Fedez vince contro Pietro Maso | “Non lo diffamò nel suo testo rap”

Archiviata l'indagine dopo la denuncia del legale dell'uomo che ha scontato oltre 30 anni di carcere per avere ucciso i suoi genitori nel 1991 "Fedez non diffamò Pietro Maso nella sua canzone". Lo ha stabilito il gip di Roma, archiviando l'indagine nei confronti del rapper. La vicenda scaturiva da una denuncia per diffamazione aggravata,

