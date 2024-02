Archiviata l'indagine dopo la denuncia del legale dell'uomo che ha scontato oltre 30 anni di carcere per avere ucciso i suoi genitori nel 1991 "Fedez non diffamò Pietro Maso nella sua canzone". Lo ha stabilito il gip di Roma, archiviando l'indagine nei confronti del rapper. La vicenda scaturiva da una denuncia per diffamazione aggravata,

Fedez vince causa contro Pietro Maso: “Non lo diffamò nel suo testo rap” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "Fedez non diffamò Pietro Maso nella sua canzone". Lo ha stabilito il gip di Roma, archiviando l'indagine nei confronti del rapper. La vicenda scaturiva da una denuncia per diffamazione aggravata, presentata dal difensore di Maso, l'uomo che ha scontato oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i suoi genitori. L'avvocato Alessio Pomponi lo citava in giudizio in merito al testo della canzone 'No Game-Freestyle'. "Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso (…)' dice il brano in cui viene citato l'omicida, tornato libero nel 2015. Un testo nel quale però non si ravvisano gli elementi della diffamazione secondo il giudice che ha, quindi, archiviato il procedimento. — Leggi tutta la notizia su dayitalianews (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – "nonnella sua canzone". Lo ha stabilito il gip di Roma, archiviando l'indagine nei confronti del rapper. La vicenda scaturiva da una denuncia per diffamazione aggravata, presentata dal difensore di, l'uomo che ha scontato oltre 30 anni di carcere per avere ucciso nel 1991 i suoi genitori. L'avvocato Alessio Pomponi lo citava in giudizio in merito aldella canzone 'No Game-Freestyle'. "Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da, la vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso (…)' dice il brano in cui viene citato l'omicida, tornato libero nel 2015. Unnel quale però non si ravvisano gli elementi della diffamazione secondo il giudice che ha, quindi, archiviato il procedimento. — [email protected] (Web Info)

