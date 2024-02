Fedez si dichiarò nullatenente | esposto Codacons a GdF Il rapper | Nulla da nascondere

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Continua la querelle trae il, che ha annunciato di aver presentato unalla Guardia di finanza di Milano e Roma in cui si chiede di indagare sul fronte fiscale sul gruppo societario del marito di Chiara Ferragni. Il documento è stato presentato per "possibili situazioni di interesse poste in essere nell'ambito del gruppo societario facente capo" al 34ennemilanese che si era dichiarato "" in risposta a una domanda del giudice in un processo per diffamazione a Milano nel 2020.