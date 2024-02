Fedez si dichiara nullatenente in tribunale | Codacons all' attacco

L'etica non c'entra: non avere nulla di intestato è sport nazionale, pagare meno tasse possibile una virtù capitalista, però, dai, Fedez nullatenente non si può sentire. Comunque, Fedez e consorte -

"una trama societaria in cui si presentano e si ripetono tutti gli indici di pericolosita' fiscale". Nell'esposto di nove pagine alla Guardia di Finanza di Milano e Roma, pur precisando di non poter verificare o affermare che il 'gruppo Fedez' evada le tasse, si denuncia "Uso continuo e ripetuto di operazioni poco trasparenti"

