Fedez risponde e spiega | “Non è vero | mai detto che sono nullatenente”

risponde. L'inchiesta L'inchiesta ha origine dall'acerrimo L'inchiesta L'inchiesta ha origine dall'acerrimo nemico di Fedez: il spiega l'associazione. "Potere occulto e trasversale" Inoltre, a

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 15 febbraio 2024)alle accuse del Codacons: "No non è, non ho mai dichiarato di essere nullatenente, come al solito estrapolano un pezzo, lo decontestualizzano e lo fanno passare per un'altra cosa".