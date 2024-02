Il rapper smentisce ogni ricostruzione e dice: "No, non è vero. Non ho dichiarato questo". La frase era una risposta a una specifica

Fedez replica al Codacons: "Butta mer.. su di me per far parlare di sé" (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il rapper su Instagram: "Già controllato dalla Finanza, nessun illecito. E non sono nullatenente in generale" Federico Lucia, in arte Fedez, replica - in un video su Instagram - all'esposto con cui l'associazione di consumatori chiede alle Fiamme Gialle di indagare sul suo patrimonio societario. "Io - dice l'artista - ho avuto controlli da parte

