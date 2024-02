Fedez replica al Codacons | “Butta mer su di me per far parlare di sé”

Il Codacons chiede quindi alle autorità competenti di approfondire la questione al fine di garantire la trasparenza e la correttezza delle attività finanziarie del gruppo di Fedez. La replica di

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Federico Lucia, in arte– in un video su Instagram – all’esposto con cui l’associazione di consumatori chiede alle Fiamme Gialle di indagare sul suo patrimonio societario. “Io – dice l’artista – ho avuto controlli da parte della Guardia di finanza che non hanno mai rilevato nulla di illecito, attualmente non ho nulla in sospeso, quindi mi domando quale sia la notizia, quale sia l’illecito e perché ilper fardi sé deve semprere m… su di me e le persone con cui lavoro”. “Prendo atto di questo grandissimo scoop che sta circolando su tutte le testate diramato dalin cui campeggia il titolo ‘dichiara che è nullatenente’. No, non è vero, non ho dichiarato questo, come sempre prendono un pezzo di una cosa lo ...