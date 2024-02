su tutte le testate diramato dal Codacons in cui campeggia il titolo 'Fedez dichiara che è nullatenente'. No, non è vero, non ho dichiarato questo, come sempre prendono un pezzo di una cosa lo

Fedez "nullatenente": cosa significa intestare i propri beni a una società (Di giovedì 15 febbraio 2024) La recente bufera mediatica che ha coinvolto Fedez ha acceso i riflettori su una pratica aziendale comune ma spesso misconosciuta dal grande pubblico: l'intestazione di beni a società. La vicenda è emersa in seguito alla pubblicazione di un articolo da parte di Repubblica, che ha riportato dichiarazioni del 2020 di Fedez, rilasciate nel corso di un processo per diffamazione a Milano, in cui si dichiarava nullatenente, avendo tutti i beni intestati alle sue società. Fedez: "Ho detto la verità, beni intestati alle società" Le dichiarazioni di Fedez hanno suscitato sospetti e interrogativi, specialmente in un contesto in cui la trasparenza finanziaria e la correttezza fiscale sono argomenti di ...

