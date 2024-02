La risposta lascia sorpresi, se non altro perché a pronunciarla di fronte al giudice di Milano non è una persona qualsiasi, ma il rapper Fedez , che tra giri in Lamborghini e storie Instagram dall'

Fedez in tribunale: “Sono nullatenente”. E parte l’esposto alla Finanza (Di giovedì 15 febbraio 2024) nullatenente. O almeno così pare abbia dichiarato Fedez in tribunale, nonostante l’agiata vita mostrata sui social giorno dopo giorno: grandi appartamenti a Milano, lusso, benessere. Ma nullatenente. Tutti i beni, infatti, sarebbero intestati “alle società mie”. Niente di illegale, sia chiaro, ma curioso sì. Fedez “nullatenente” Il caso nasce da un procedimento che è uno dei tanti capitoli degli scontri tra il rapper e il Codacons, l’associazione che ha “messo nei guai” la moglie Chiara Ferragni dopo il pandoro-gate e che con il suo esposto ha fatto nascere l’indagine per truffa aggravata ai danni dell’influencer. Codacons e rapper vanno avanti da tempo a suon di esposti e querele: Fedez ha perso la causa per diffamazione, avendo il tribunale di Roma ... Leggi tutta la notizia su nicolaporro (Di giovedì 15 febbraio 2024). O almeno così pare abbia dichiaratoin, nonostante l’agiata vita mostrata sui social giorno dopo giorno: grandi appartamenti a Milano, lusso, benessere. Ma. Tutti i beni, infatti, sarebbero intestati “alle società mie”. Niente di illegale, sia chiaro, ma curioso sì.” Il caso nasce da un procedimento che è uno dei tanti capitoli degli scontri tra il rapper e il Codacons, l’associazione che ha “messo nei guai” la moglie Chiara Ferragni dopo il pandoro-gate e che con il suo esposto ha fatto nascere l’indagine per truffa aggravata ai danni dell’influencer. Codacons e rapper vanno avanti da tempo a suon di esposti e querele:ha perso la causa per diffamazione, avendo ildi Roma ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza