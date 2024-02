La risposta lascia sorpresi, se non altro perché a pronunciarla di fronte al giudice di Milano non è una persona qualsiasi, ma il rapper Fedez , che tra giri in Lamborghini e storie Instagram dall'

Fedez in tribunale: “Sono nullatenente”. Arriva l’esposto alla Finanza (Di giovedì 15 febbraio 2024) Fedez ancora protagonista della cronaca. Dopo lo scandalo del pandoro che ha travolto la vita della moglie Chiara Ferragni, il rapper è stato di nuovo attaccato dal Codacons che ha deciso di fare un esposto alla Finanza in seguito ad alcune dichiarazioni che il cantante ha rilasciato qualche anno fa in tribunale. Federico Lucia, questo il vero nome dell’artista, si è dichiarato nullatenente nonostante il suo stile di vita agiato, mostrato quotidianamente sui social network tra attico esclusivo a Milano, viaggi in jet privati e gioielli di lusso. Fedez è nullatenente? l’esposto del Codacons alla Finanza “Beni mobili o beni immobili registrati? nullatenente direi”, così Fedez ha risposto ... Leggi tutta la notizia su dilei (Di giovedì 15 febbraio 2024)ancora protagonista della cronaca. Dopo lo scandalo del pandoro che ha travolto la vita della moglie Chiara Ferragni, il rapper è stato di nuovo attaccato dal Codacons che ha deciso di fare un espostoin seguito ad alcune dichiarazioni che il cantante ha rilasciato qualche anno fa in. Federico Lucia, questo il vero nome dell’artista, si è dichiaratononostante il suo stile di vita agiato, mostrato quotidianamente sui social network tra attico esclusivo a Milano, viaggi in jet privati e gioielli di lusso.del Codacons“Beni mobili o beni immobili registrati?direi”, cosìha risposto ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza