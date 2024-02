Fedez dice di essere nullatenente | “È tutto intestato alle mie società”

dice Fedez secondo quanto riporta Repubblica , e visto che il querelle con l'associazione di consumatori che lamenta di essere

(Adnkronos) – L' azienda produttrice dei farmaci a base di Enzimi pancreatici , per i quali perdura una situazione di carenza – come sottolineato ... (periodicodaily)

L’ azienda produttrice dei farmaci a base di Enzimi pancreatici , per i quali perdura una situazione di carenza – come sottolineato 16655 è al lavoro ... (metropolitanmagazine)

(Adnkronos) – L’ azienda produttrice dei farmaci a base di Enzimi pancreatici , per i quali perdura una situazione di carenza – come sottolineato ... ()

Fedez dice addio ad un programma TV molto amato. Non lo vedremo nella prossima stagione in onda. Cosa c’è dietro? La querela di Fedez contro il ... (cityrumors)

Fedez al giudice: "Sono nullatenente", scatta l'esposto alla Guardia di Finanza Nullatenente. Così si dichiara Fedez in collegamento telematico con il giudice di Milano per una causa di diffamazione nata dalla ormai ...

I Ferragnez tornano a farsi vedere insieme. Ma un dettaglio scatena i fan I Ferragnez sono tornati a farsi vedere insieme su Instagram in occasione di San Valentino ma un dettaglio social non sfugge ai fan della coppia ...

Pietro Maso e la causa persa con Fedez che lo citò in una canzone rap: «Per fatti così gravi non c’è diritto all’oblio» Le rime del cantante non sono diffamatorie nei confronti del veronese, che ha scontato 22 anni di carcere e 5 di semilibertà per l'omicidio dei genitori, a Montecchia di Crosara: «Il verso è creazione ...