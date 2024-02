“Fate vedere questo video!” Grande Fratello | Anita e Letizia difendono Greta ma ecco cosa dicono di lei

E non vi fate ingannare dal vitalismo sfrenato, dal titanismo o nei casi più fortunati una ciclotimia! Ma al di là di questo va sono delle cassandre, riescono a vedere oltre, a guardare dove gli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Durante la puntata del 14 febbraio è andata in onda un’altra puntata dele si è parlato delle parole che Simona Tagli, nuova entrata insieme ad Alessio Falsone, ha usato per descrivereRossetti. Parole dette in faccia all’ex volto di Temptation Island e che hanno scatenato la reazione della madre della giovane concorrente del reality show. Simona Tagli ha attaccato la sua inquilina sostenendo che ha usato le sue “curve” per sedurre alcuni uomini della casa tra cui Vittorio e Sergio. “Sempre buttata addosso a Vittorio, non ne esce bene. Si perde tra un letto ad un altro, non è un atteggiamento carino”, aveva dichiarato. “Fa male, bisogna sdoganaretabù in Italia che se hai belle gambe, non hai altro”, aveva rispostoRossetti. “E ora Beatrice trema”. Momento amaro ...