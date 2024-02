Farmaci contro il raffreddore sconsigliati | i prodotti banditi dall’Aifa

I farmaci contro il raffreddore che contengono pseudoefedrina non vanno assunti da pazienti che soffrono di ipertensione o malattie ai reni. Lo evidenzia l'Aifa in una nota. L'agenzia spiega che 'sono

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’AIFA, ovvero l’Agenzia Italiana del Farmaco, ha diramato una nota informativa connessa all’utilizzo di specificiper la cura dele della congestione nasale. Si fa riferimento nello specifico acontenenti pseudoefedrina. Di seguito riportiamo tutti i dettagli di questo avvertimento, spiegando esattamente per quali soggetti sonoe perché.Non è la prima volta che iper ila base di pseudoefedrina vengono posti sotto la lente d’ingrandimento da parte dell’AIFA e non solo. Più volte, infatti, si sono ritrovato esaminati in maniera scrupolosa dalle autorità internazionali. Un nuovo capitolo in questa ricerca fondamentale per la salute di molti soggetti a rischio, generato ...