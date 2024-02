Razionalmente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Henrikh Mkhitaryan RICETTA PER UN PERFETTO CENTROCAMPISTA DEL FANTACALCIO. Ingredienti e preparazione: Per gustarlo a pieno senza disperdere l'aroma delicato, seguite i seguenti passaggi:1) Non fatelo più segnare dalla 4a giornata.2) Consegnategli a gennaio una

FANTACALCIO: EXPECTED BONUS – Il più atteso della giornata 25: Victor Osimhen (Di giovedì 15 febbraio 2024) Socialmente, CN24 individua il giocatore più atteso del FANTACALCIO per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Victor Osimhen ATTENZIONE!!!Domani inizia la nuova regola di FANTACALCIO dove i tuoi bomber non faranno più BONUS. Non dimenticare che la scadenza è oggi!!! Tutti i bomber che schiererai giocheranno da schifo fin da oggi (o potrebbero addirittura NON prendere voto!). Non ti costa niente di più di un semplice copia e incolla del messaggio sottostante con il nome del tuo bomber. Meglio prevenire in anticipo che gesti volgari e blasfemie dopo.Un ringraziamento speciale ad Aurelio per questo consiglio legale. “Non autorizzo FANTACALCIO o nessuna delle organizzazioni legate a FANTACALCIO a escludere dai ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Socialmente, CN24 individua il giocatore piùdelper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:ATTENZIONE!!!Domani inizia la nuova regola didove i tuoi bomber non faranno più. Non dimenticare che la scadenza è oggi!!! Tutti i bomber che schiererai giocheranno da schifo fin da oggi (o potrebbero addirittura NON prendere voto!). Non ti costa niente di più di un semplice copia e incolla del messaggio sottostante con il nome del tuo bomber. Meglio prevenire in anticipo che gesti volgari e blasfemie dopo.Un ringraziamento speciale ad Aurelio per questo consiglio legale. “Non autorizzoo nessuna delle organizzazioni legate aa escludere dai ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza