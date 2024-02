Fano | l’orgoglio di lanciare in alto un baby Mancini protagonista con la Rappresentativa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’Alma Juventusha ripreso a lavorare alla Trave in vista dei prossimi impegni di campionato, in attesa della conferenza stampa di presentazione della nuova società che si svolgerà venerdì mattina. Il neo direttore generale Pierluigi Petritola è intanto tornato aper seguire gli allenamenti in attesa del presidente Salvatore Guida che tornerà nella città della fortuna oggi. Il consigliere comunale Francesco Panaroni spera di conoscere quanto prima il neo presidente Salvatore Guida: "Venerdì mattina spero di riuscire ad andare all’incontro tra il sindaco Seri e la nuova proprietà dell’Alma. Come consigliere comunale posso assicurare ai tifosi e alla città che valuteremo Guida dalle mosse che farà. Non nascondo che ci sia curiosità di capire le motivazioni che hanno indotto Russo a prendere in considerazione la sua offerta rispetto alle ...