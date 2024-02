Fame | sete e malattie | così Israele uccide più delle bombe Per le ong | un crimine di guerra

Il milione e mezzo di persone che attualmente vivono a Rafah soffrono la fame e la malnutrizione , la sete , il freddo , le malattie e le infezioni diffuse, i pidocchi nei capelli e le eruzioni

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Moriranno più persone diche per le, per l’Oms. Abbiamo visto tutti gli assalti ai camion degli aiuti, i profughi che mostrano tozzi di pane ammuffito e altre immagini disperate.affama Gaza. Laha portato la carestia a “una velocità talmente incredibile” per Martin Griffiths, capo dei soccorsi per le Nazioni Unite, che “molte agenzieNazioni Unite stanno dicendo che 400mila persone (…) sono effettivamente in carestia.” Scenari del secolo scorso, per gli esperti. Arif Husain, Programma alimentare mondiale (WFP) ha partecipato allo studio IPC e dice al New Yorker: “Vi do una statistica, in tutto il mondo (…) 4 persone su 5, che soffrono di carestia ocatastrofica, si trovano in questo momento a Gaza”. In numeri, 567.000 su 700.000 nel mondo. “In vita ...