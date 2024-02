Famalicão-Rio Ave venerdì 16 febbraio 2024 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

- Cajamarca 20:30 POLONIA EKSTRAKLASA Radomiak Radom - Pogon Szczecin 18:00 Slask - Stal Mielec 20:30 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL Famalicao - Rio Ave 21:15 ROMANIA LIGA 1 Petrolul - Poli Iasi 16:00

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 15 febbraio 2024)e Rio Ave aprono la ventiduesima giornata della massima serie portoghese con quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto quantomeno per evitare gli spareggi. Il Casa Pia infatti, terzultimo in classifica, ha un solo punto in meno del Rio Ave che a sua volta ne ha uno in meno del. InfoBetting: Scommesse Sportive e