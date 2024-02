il problema è che quando hai successo ti fai molti nemici e ha fatto una mole enorme di cose buone non solo per la squadra ma per Spero che riusciremo a riportare sotto controllo queste

Fai queste 4 cose prima di svegliarti e sarai carico di energia (Di giovedì 15 febbraio 2024) Se fai sempre fatica a carburare al mattino non appena ti svegli, con questi 4 trucchetti sarai subito pieno di energia: fai così. (Notizie.com)Da ormai tanti anni a questa parte, con l’avvento dello smartphone, la prima cosa che ognuno di noi fa quando si sveglia è quello di guardare il telefono ed iniziare a scrollare, perdendo minuti preziosi del proprio tempo in un’attività che, alla fine, ci renderà soltanto più pigri e rallentati.Dopo una notte di sonno, infatti, il nostro cervello, così facendo, è letteralmente sopraffatto da tutti questi stimoli che arrivano dal nostro cellulare e, così facendo, farà necessariamente fatica ad ingranare.Per questo motivo, oltre al fatto che non fa bene alla salute, il suggerimento è quello di cercare di limitare il più possibile il suo utilizzo nelle primissime ore della giornata, soprattutto ... Leggi tutta la notizia su notizie (Di giovedì 15 febbraio 2024) Se fai sempre fatica a carburare al mattino non appena ti svegli, con questi 4 trucchettisubito pieno di: fai così. (Notizie.com)Da ormai tanti anni a questa parte, con l’avvento dello smartphone, lacosa che ognuno di noi fa quando si sveglia è quello di guardare il telefono ed iniziare a scrollare, perdendo minuti preziosi del proprio tempo in un’attività che, alla fine, ci renderà soltanto più pigri e rallentati.Dopo una notte di sonno, infatti, il nostro cervello, così facendo, è letteralmente sopraffatto da tutti questi stimoli che arrivano dal nostro cellulare e, così facendo, farà necessariamente fatica ad ingranare.Per questo motivo, oltre al fatto che non fa bene alla salute, il suggerimento è quello di cercare di limitare il più possibile il suo utilizzo nelle primissime ore della giornata, soprattutto ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Questo asteroide ci racconta una storia davvero incredibile dello spazio Dopo diverse settimane dal loro arrivo sulla Terra, le polveri dell'asteroide Bennu sono state analizzate chimicamente e subiranno studi approfonditi.

Video di Tendenza