C'è chi scrive: "Perfetto, via da Napoli" e anche: "Il regalo che per sempre" e ancora: "Facci un regalo, vendi e vattene" e poi: Non puoi fare tutto! " e ancora: "Si ricordi che una squadra di

Facci: “Napoli, puoi ritrovarti, ma occhio all’Atalanta. Post Spalletti? Ecco chi avrei scelto…” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Mauro Facci: Il Napoli ha tutte le potenzialità per riprendere la corsa e ambire ai piazzamenti europei più ambiti, nonostante l’ultima sconfitta con il Milan Sulla stagione del Napoli ha detto la sua Mauro Facci, ex difensore degli Azzurri, oltre che di Latina, Salernitana, Acireale, Teramo e Vigor Lamezia. In questo estratto dell’intervista rilasciata ai microfoni di News.Superscommesse.it, Facci analizza il percorso dei partenopei dalla vittoria dello scudetto dello scorso anno fino ad oggi. Si sarebbe aspettato di vedere il Napoli così lontano dal primo Posto, rispetto al trionfale campionato scorso? Come si sta comportando Walter Mazzarri?“Sinceramente, non credevo che il Napoli potesse essere così distante dalla vetta. Lo scorso anno era un ... Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli (Di giovedì 15 febbraio 2024) Mauro: Ilha tutte le potenzialità per riprendere la corsa e ambire ai piazzamenti europei più ambiti, nonostante l’ultima sconfitta con il Milan Sulla stagione delha detto la sua Mauro, ex difensore degli Azzurri, oltre che di Latina, Salernitana, Acireale, Teramo e Vigor Lamezia. In questo estratto dell’intervista rilasciata ai microfoni di News.Superscommesse.it,analizza il percorso dei partenopei dalla vittoria dello scudetto dello scorso anno fino ad oggi. Si sarebbe aspettato di vedere ilcosì lontano dal primoo, rispetto al trionfale campionato scorso? Come si sta comportando Walter Mazzarri?“Sinceramente, non credevo che ilpotesse essere così distante dalla vetta. Lo scorso anno era un ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza