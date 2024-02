Fabrizio Mainini per il ventennale di Dire Danza | il coreografo Rai a Salerno l’1 marzo

Steve La Chance, Vinicio Mainini, Thierry Sirou e con protagonisti di importanti musical quali Fabrizio Voghera, Tania Tuccinardi, Ilaria De Angelis, Laura Ruocco e Antonello Angiolillo. Per

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTalento e energia: le qualità richieste ai partecipanti sono le caratteristiche del testimonial dell’evento., uno dei principali ballerini e coreografi conosciuti e amati dal grande pubblico italiano, ideatore di diverse coreografie della scena televisiva italiana, partner di ballo durante la sua carriera di diverse celebrità, tra cui Heather Parisi e Lorella Cuccarini, sarà il testimonial della XX edizione di, l’evento coreutico ideato e curato da Pina Testa in collaborazione con Antonella Ferrante, per lazione artistica di Fortuna Capasso. Appuntamento al Teatro Delle Arti divenerdì 1. Per accontentare l’affluenza di scuole, gruppi etori solisti della regione, che ...