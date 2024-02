F1 | Marko Red Bull | ' Verstappen al posto di Hamilton in Mercedes? No | ha buona memoria'

sulla Red Bull: Ferrari alla finestra. Mentre tra le varie ipotesi alla base dello scandalo c'è quella che prevede una sorta di regolamento di conti di una faida interna con Helmut Marko con cui

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Londra, 15 feb. (Adnkronos) - Helmut, consulente motorsport della Red, ritiene che il passaggio di Maxallacome successore di Lewisdopo questa stagione sia fuori questione. Alla domanda se non sia preoccupato chepossa vacillare se la squadra ufficiale tedesca di Formula 1 gli facesse un'offerta,ha risal portale austriaco oe24.at: "No, ha una". Sono successe troppe cose in passato, ha detto l'80enne di Graz, in Austria, ricordando l'incidente del 2021 nella gara di casa dia Silverstone. Dopo una collisione conè uscito di pista e si è schiantato contro un muro di pneumatici ad alta velocità.vinse il Gran Premio di Gran Bretagna.ha parlato anche del "tumulto della finale di Abu Dhabi. Questo è profondo". A soffrire però è statonell'ultima e decisiva gara del 2021 sul circuito di Yas Marina, quando l'allora direttore di gara assicurò che lo scontro finale tra i due rivali per il titolo avvenisse dopo una fase di safety car.si è assicurato la vittoria e il titolo con una manovra di sorpasso nell'ultimo giro della gara. Vincerà nuovamente il campionato del mondo nel 2022 e nel 2023. Il rivalecorrerà contro, il cui contratto con la Reddurerà fino al 2028, per l'ultima volta quest'anno su unasi avvarrà di una clausola di uscita dopo questa stagione e guiderà per la Ferrari dal 2025. Alla domanda su comeabbia reagito all'annuncio del cambio,ha detto: "Era semplicemente divertito". Dopo che martedì la Ferrari ha presentato la nuova vettura per la prossima stagione e mercoledì la, giovedì sarà la volta della Red

Allegations and Rifts: Christian Horner's Red Bull Reign Hangs in the Balance stating that there is some rift going on between the Red Bull boss, various team personnel, including the team's technical mastermind Adrian Newey, chief adviser Helmut Marko, and reigning champion ...

Helmut Marko lands savage ‘Ferrari would’ dig at Toto Wolff after Lewis Hamilton’s exit Helmut Marko has fired at Toto Wolff after the Austrian insisted last season nothing would come between him and Lewis Hamilton.