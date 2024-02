Ex parroco si candida a sindaco Don Antonio Romano aveva lasciato il sacerdozio per amore di una donna

Continua a suscitare scalpore e dubbi la storia di Don Antonio Romano, il 54enne ex parroco di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino. L'uomo, dopo aver annunciato sui social come sindaco

Roma, 15 febbraio 2024 – Vi ricordate di Don Antonio Romano? Il parroco di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, che per amore di una donna ha lasciato il sacerdozio dopo ben 32 anni al servizio della sua Chiesa. Ora Don Antonio Romano ha deciso di cambiare anche "lavoro" (restando sempre al servizio della sua comunità, ma senza toga): "Mi candido a sindaco", ha scritto sui canali social rendendo pubblica la decisione di scendere in campo alle prossime amministrative. In Irpinia si vota il prossimo giugno, l'8 e il 9, e anche Chiusano San Domenico rientra nei 41 comuni chiamati alle urne. Don Antonio Romano, dopo aver precisato di essersi auto-sospeso dall'amministrazione ...

