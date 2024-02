Ex Ilva | Consiglio Stato sospende ordinanza Tar Lombardia su fornitura gas**

che in assenza di una risposta della presidenza del Consiglio la situazione e il futuro dell'ex Ilva rimangano nella totale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Ildiha accolto l?appello cautelare presentato da Acciaierie d?Italia per la sospensione dell?del Tar dellainerente alladi gas all’azienda da parte della Snam, rinviando la decisione definitiva alla pronuncia di merito da parte del Tar. E’ quanto si legge in una nota di Acciaierie d’Italia, diffusa in seguito alla decisione del tribunale che si è riunito il 13 febbraio in camera di. L'articolo CalcioWeb.