La cosiddetta "protesta dei trattori", oggi, mette in luce alcune in luce alcune problematiche reali ma non sembra avere ancora un Come già accaduto per l'Ilva di Taranto crediamo di dover

Ex Ilva, ancora protesta a Taranto. Il Governo lavora a un decreto unico (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dei due decreti legge varati nei giorni scorsi dal Governo per Acciaierie d?Italia, l?ex Ilva di Taranto, alla fine ne resterà uno solo. I contenuti del secondo, 9/2024, che... Leggi tutta la notizia su quotidianodipuglia (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dei due decreti legge varati nei giorni scorsi dalper Acciaierie d?Italia, l?exdi, alla fine ne resterà uno solo. I contenuti del secondo, 9/2024, che...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza