Ex Cotonificio Cederna Comitati contro il cemento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il coordinamento dei 18di quartiere di Monza scrive al sindaco Paolo Pilotto e all’assessore al teritorio Marco Lamperti per chiedere di modificare la variante al Piano Particolareggiato per l’ ex, adottata dalla Giunta il 21 dicembre 2023, ultima di una lunga serie di 10 varianti dal 2006. Ivogliono "ridurre le quantità edificatorie previste e le altezze dei nuovi edifici. I 350 alloggi dell’ultima variante cancellano la memoria storica della zona e portano a cascata 500 posti auto, 2.728 metri commerciali, altri 1.896 terziari, oltre a un edificio polifunzionale di 1.516 metri, che provocheranno un forte richiamo di traffico e inquinamento". L’ex, è un raro esempio di archeologia industriale dove, accanto alla grande ...