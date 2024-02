Michele Santoro lancia la "lista pace, terra dignità" per le europee insieme a Raniero La Valle, che ha promosso l'iniziativa con il noto giornaliata televisivo, e Benedetta Sabene in via delle Botteghe

Europee, Santoro lancia la lista “Pace terra dignità”: tra sfida e appello alla sinistra che fu, a caccia degli astensionisti (Di giovedì 15 febbraio 2024) Con un cerimoniale rigorosamente in stile Santoro, l’ex conduttore lancia la lista Pace, terra e dignità per le Europee insieme all’ex parlamentare della sinistra indipendente, il 92 enne Raniero La Valle, e Benedetta Sabene, giovane redattrice dell’app di informazione del giornalista. E allora: l’annuncio con una conferenza stampa nella sede dell’Fnsi in Via delle Botteghe Oscure. Il bis a Otto e mezzo su La7, con l’ufficializzazione tv del proclama: «Sono pronto a candidarmi perché le Europee sono un’occasione molto importante per mettere al centro dell’opinione pubblica la Pace, dalla quale deriva la soluzione a tutti gli altri problemi. Senza di essa è impossibile avere sviluppo e ... Leggi tutta la notizia su secoloditalia (Di giovedì 15 febbraio 2024) Con un cerimoniale rigorosamente in stile, l’ex conduttorelaper leinsieme all’ex parlamentare dellaindipendente, il 92 enne Raniero La Valle, e Benedetta Sabene, giovane redattrice dell’app di informazione del giorna. E allora: l’annuncio con una conferenza stampa nella sede dell’Fnsi in Via delle Botteghe Oscure. Il bis a Otto e mezzo su La7, con l’ufficializzazione tv del proclama: «Sono pronto a candidarmi perché lesono un’occasione molto importante per mettere al centro dell’opinione pubblica la, dquale deriva la soluzione a tutti gli altri problemi. Senza di essa è impossibile avere sviluppo e ...

