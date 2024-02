Europa League | pari per Gattuso | Icardi lancia il Galatasaray LIVE il Benfica e il Friburgo

25), ma Thiago Motta segue a ruota (3,40), con il pari a 3,10. Se La vittoria di De Rossi, reduce dall'impegno in Europa League di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Cominciano i playoff di. Non solo Milan e Roma in campo questa sera, ma tutte le altre sfide che determineranno le altre 8 qualificate...

La Roma rimonta con Lukaku, 1-1 in casa del Feyenoord Buon pari per i giallorossi nell'andata dei play-off di Europa League.ROTTERDAM (ITALPRESS) - La Roma conquista un prezioso pareggio per 1-1 al De Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord, nell'andata ...

EUROPA LEAGUE - I risultati delle 18:45: vince il Galatasaray, pari tra Shakhtar Donetsk e Marsiglia Sono terminati i primi quattro match di Europa League in programma alle 18:45. Vince il Galatasaray 3-2 contro lo Sparta Praga, pari tra Shakhtar Donetsk e Marsiglia. Di seguito i risultati. Feyenoord ...

EUROPA LEAGUE - Feyenoord-Roma: 1-1, Lukaku risponde a Paixao La compagine allenata da mister Daniele De Rossi impatta 1-1 nel playoff di Europa League contro gli olandesi del Feyenoord. La Roma comincia con una prestazione più discreta il playoff di Europa ...