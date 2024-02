Ma che è anche l'unica in Francia, insieme al Psg, a essere ancora in corsa su tre fronti : Europa League, Ligue 1 e Coppa di Francia. Milan, chi temere del Rennes: Kalimuendo, Theate ma non solo

Europa League: Milan avanti con il Rennes, a 1,67. La Roma trova il Feyenoord per il terzo anno di fila (Di giovedì 15 febbraio 2024) È il momento di scendere in campo per gli spareggi di Europa League, che vedono impegnate le italiane Milan e Roma rispettivamente con... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di giovedì 15 febbraio 2024) È il momento di scendere in campo per gli spareggi di, che vedono impegnate le italianerispettivamente con...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza