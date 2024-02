Ma che è anche l'unica in Francia, insieme al Psg, a essere ancora in corsa su tre fronti : Europa League, Ligue 1 e Coppa di Francia. Milan, chi temere del Rennes: Kalimuendo, Theate ma non solo

Europa League, il Milan comanda in quota nell’andata contro il Rennes. Per i bookie, Pioli si affida ai gol di Giroud (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, il Milan riparte dall’Europa League. I rossoneri sono favoriti nel confronto... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions, ilriparte dall’. I rossoneri sono favoriti nel confronto...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Tabù Europa League, questo è l'anno buono La storia italiana in una coppa mai vinta Col nuovo format abbiamo fatto soltanto due finali, l'ultima con la Roma di Mourinho. Anche se abbiamo 9 Coppe Uefa in bacheca ... Europa League 2023-2024: Feyenoord-Roma, le probabili formazioni Feyenoord e Roma di nuovo in campo l'una contro l'altra, questa volta alla ricerca della qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. La sfida, che negli ultimi anni sta diventando un classi ... Feyenoord-Roma: curiosità e statistiche Feyenoord-Roma andrà in scena, questa sera alle ore 18:45, allo Stadio 'De Kuip' di Rotterdam nel match valido per l'andata dei playoff di Europa League 2023-24 ...

Video di Tendenza