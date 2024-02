20.43 Europa League: Feyenoord - Roma 1 - 1 La Roma torna da Rotterdam con un pareggio: 1 - 1 in casa del Feyenoord. Il passaggio agli ottavi di Europa League si decide giovedì prossimo all'Olimpico Dybala

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 20.43 Latorna da Rotterdam con un pareggio: 1-1 in casa del. Il passaggio agli ottavi disi decide giovedì prossimo all'Olimpico Dybala in verticale per Pellegrini, Wellenreuther chiude in uscita. Lukaku di testa, centrale.Si vede ilPaixao a lato in diagonale.Bomba di Paredes, il portiere con le dita manda sulla traversa.Ancora Lukaku, ancora Wellenreuther. Passano gli olandesi con Paixao nel recupero. Ripresa. Lampo di Lukaku con girata testa-spalla su cross di Spinazzola (67'). Finisce 1-1.

