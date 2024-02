Europa League | De Rossi | “I ragazzi hanno fatto la prestazione”

Le parole di Daniele De Rossi, allenatore della Roma, dopo l'andata degli spareggi di Europa League contro il Feyenoord Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Roma - Feyenoord di Europa League, terminata 1 - 1. PAREGGIO - "Era una partita difficile,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Le squadre forti fanno la loro partita ovunque. Sapevamo che era difficile, l’abbiamo letta bene. Chiedo sempre grande aggressività ai miei giocatori, ma qui c’era bisogno di tanta gamba e tanta corsa. Anche oggi ila, sapendo che ci sono dei momenti in cui si soffre. Lukaku è uno degli attaccanti più forti del mondo, lal’ha fatta. È un giocatore che poi il gol lo fa, deve riuscirci anche quando ha l’uomo addosso. Sono contento della sua, così come di quella degli altri“. Così il tecnico della Roma, Daniele De, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il pareggio per 1-1 contro il Feyenoord. “Sul loro gol l’errore di base è mio, non c’è tempo per preparare tutto quello che vorremmo. Dobbiamo lavorare di ...