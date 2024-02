Europa League 2 Roma | c’è il Feyenoord Prima di coppa per DDR

Le parole del tecnico della Roma, Daniele De Rossi, alla alla vigilia della gara di Europa League col

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Daniele De Rossi al debutto in: la suaaffronta oggi il. I giallorossi, reduci dalla sconfitta casalinga con l’Inter, dovranno ripartire dalla trasferta in Olanda per ritrovare certezze. L’avversario è quasi un’abitudine per la, che ha affrontato ilgià 5 volte. Due nei sedicesimi di finale dell’edizione 2014-2015 dell’(1-1 all’Olimpico e 2-1 per i giallorossi in Olanda), due nei quarti di finale didello scorso anno ma soprattutto la finale di Conferencevinta dalladi Mourinho due anni fa. Si gioca a Rotterdam alle ore 18:45, diretta tv su Sky Sport e su DAZN.