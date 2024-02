Europa League | 1-1 prezioso della Roma contro il Feyenoord | la cura De Rossi funziona

Un recupero prezioso, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, Ha saltato venti partite di Serie A e sei di Europa League , ha

(Di giovedì 15 febbraio 2024) LaDaniele Decontinua a portare frutti in casa. E’ andata in scena l’andata dei 16esimi di finale disul difficile campo del. La gara è ormai un classico delle ultime stagioni ed i giallocontinuano a fare la voce grossa. Ottima prestazione degli ospiti e gol importante firmato da Lukaku in vista del ritorno. I padroni di casa si schierano con Ueda, Minteh e Paixao, gli ospiti rispondono con Dybala, Lukaku e Zalewski. La prima occasione è per Pellegrini, gli olandesi si salvano. Lasi fa vedere con Lukaku, poi la risposta dei padroni di casa con Paixao. Al 40? bordata di Paredes e palla sulla traversa. Nel recupero del primo tempo è proprio Paixao a siglare il vantaggio. Desi ...

Rotterdam, 15 feb. -(Adnkronos) – Il Feyenoord conduce 1-0 sulla Roma alla fine del primo tempo del match d’andata del playoff di Europa League , in ... (calcioweb.eu)

Tutte le possibilità di vittoria per l’edizione 2023/2024 del l’Europa League che vede coinvolte Milan e Roma Opta Analyst ha pubblicato ... (calcionews24)

Il video con gli Highlights e i gol di Feyenoord-Roma 1-1, match valido per l’andata dei playoff di Europa League 2023 / 2024 . Gli olandesi attaccano ... (sportface)

Milan, Pioli: «Musah titolare Vi spiego perché, su Leao…» Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida di Europa League contro il Rennes. CHE FINALE SI ASPETTA – «Riprendiamo il nostro cammino in ...

Milan, Pioli: 'Vogliamo essere protagonisti in Europa League, vi spiego le scelte in mediana. E su Leao...' Prima della sfida di Europa League contro il Rennes, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così a Sky Sport: STAGIONE E CAMMINO - `Riprendiamo il no.

MILAN-RENNES, Le formazioni ufficiali: c'è Theate Ricomincia il cammino europeo del Milan. Dopo il terzo posto in Champions, i rossoneri "scendono" in Europa League dove incontrano gli altri rossoneri del Rennes per il playoff che ...