Ethan Hawke protagonista della nuova serie The Sensitive Kind

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il candidato all'Oscarsarà ildel prossimo dramma ideato dallo stesso creatore di Reservation Dogs, Sterlin Harjo. Secondo quanto riportato da Deadline, il candidato all'Oscarsarà ildi The, la prossimadrammatica del creatore di Reservation Dogs, Sterlin Harjo. Il progetto è stato ordinato da FX come parte dell'accordo globale di Harjo con FX Productions.interpreterà un uomo che "sa troppo". Per l'acclamato attore si tratta del primo progetto televisivo importante da un po' di tempo a questa parte, dopo aver recitato nel 2020 in The Good Lord Bird - La storia di John Brow e nel 2022 in Moon Knight.è stato visto di ...