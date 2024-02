Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 15 febbraio 2024

- - > La fortuna bussa a Pressana: cinque ambi al Lotto con gli stessi due numeri. La Dea Bendata ha fatto tappa in provincia di Verona con le ultime estrazioni del Lotto. A Pressana infatti è stata realizzata l'impresa di centrare 5 ambi identici sulla ruota di Firenze. Con gli stessi due numeri: 41 e 43. Cinque ambi dal valore di 12.500 euro

