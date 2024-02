Esselunga internalizza il servizio della consegna a domicilio e assume 2mila lavoratori

Esselunga internalizza l'e - commerce Da fine febbraio Esselunga integrativa si terrà conto unicamente dell'anzianità di servizio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Giunge a compimento la prima fase del processo dizione avviato danel mese di dicembre 2023. Aiti sono garantiti i trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva.cambia strategia e si lancia (anche) nell'ambitologistica A partire dal 19 febbraio 2024 l'aziendarà, senza periodo di prova, il personale attualmente in forza presso le ben nove diverse società appaltatrici impegnate nelle attività di e-commerce, a condizione che isiano occupati stabilmente da almeno 4 mesi e manifestino la propria disponibilità all’zione entro il 18 febbraio. Aiti verrà applicato ...

Grazie a un Accordo nazionale anche in Bergamasca nelle tre sedi di Bergamo, Nembro e Curno verranno assunti direttamente da Esselunga 130 lavoratori ... (ecodibergamo)

Esselunga internalizza l’e-commerce, assunzione per 100 lavoratori romani Coinvolti duemila lavoratori in tutta Italia, sono quelli che si occupano del processo di prelievo e raggruppamento della merce dal magazzino per gli ordini dei clienti o della produzione. Dell'Orefic ...

Accordo con i sindacati, Esselunga assume e «internalizza» 130 lavoratori Saranno coinvolti anche circa 130 lavoratori del territorio di Bergamo nel piano di internalizzazione, dunque di assunzione diretta, previsto in Esselunga a seguito dell’accordo siglato a livello ...