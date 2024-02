ESCLUSIVA IN ? Galderisi | «Inter non inferiore a nessuno! La Thu-La è la miglior coppia d’Europa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Giuseppe ‘Nanu’, ex giocatore di Juventus, Milan, Lazio, Verona, ha parlato insu-News.it. Diversi i temi toccati: dalla prossima gara dell’contro i campani fino alla Champions League. Calhanoglu e laThuram-Lautaro Martinez fa scintille., la distanza tra l’e la Juventus è aumentata di altri sette punti dopo il KO inaspettato dei bianconeri contro l’Udinese. Campionato già chiuso? Questo passaggio a vuoto della Juventus sicuramente è stato importante per l’perché adesso inizia un periodo più complicato e difficile dove giocherà di più. Per la Juventus perdere cinque punti più lo scontro diretto diventa una cosa molto importante. Nel calcio non bisogna dare nulla per scontato e anzi ...