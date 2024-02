12.40 Eredità Agnelli, Pm:false firme Marella Le firme di Marella Caracciolo Agnelli su "alcuni documenti di rilievo" come "le aggiunte testamentarie" nell'eredità di Gianni Agnelli sono "di natura

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 12.40 LediCaracciolosu "alcuni documenti di rilievo" come "le aggiunte testamentarie" nell'di Giannisono "di natura ragionevolmente apocrifa". Lo scrivono i Pm torinesi nel decreto di perquisizione affidato alla Guardia di Finanza. L'inchiesta è partita da un esposto della figlia Margherita, che nel 2004 accettò di monetizzare le sue quote nell'azienda e che ora denuncia: firmai senza sapere che c'era altro da spartire. Secondo i Pm, esistono "beni ulteriori collocati in paradisi fiscali".