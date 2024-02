Eredità Agnelli | l’accusa dei pm | «Le firme di Marella Caracciolo sul testamento non sono autentiche»

Inoltre, la procura di Torino ha evidenziato la presenza di altri beni generanti reddito derivanti dall'eredità di Gianni Agnelli, detenuti da società terze localizzate in paradisi fiscali, di cui

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lericonducibili a, vedova di Gianni, su una serie di documenti particolarmente importanti, come gli aggiornamenti testamentari e i contratti di locazione degli immobili italiani,state considerate dai pm della procura di Torino come non. Si tratta di una valutazione che emerge nel decreto di perquisizione eseguito di recente dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’indagine scaturita da un esposto di Margherita, figlia die Gianni. Nell’inchiesta per presunte violazioni fiscali è indagato John Elkann, presidente di Exor, oltre a Gianluca Ferrero, commercialista di famiglia e presidente della Juventus, e Urs Robert von Gruenigen, il notaio svizzero incaricato ...