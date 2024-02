Eredità Agnelli | i pm di Torino | “Firme Marella di natura ragionevolmente apocrifa su documenti di rilievo”

Pm: firme Marella 'apocrife' I pm della procura di Torino scrivono anche le firme riconducibili a Marella Caracciolo Anche Eredità Leggi Anche Eredità Agnelli, tre indagati per irregolarità fiscali:

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) C’è un nuovo capitolo giudiziario che si aggiunge all’inchiesta innescata da un esposto di Margherita, figlia diCaracciolo e di Gianni, per l’dell’Avvocato. La procura diindaga su presunte violazioni in materia di dichiarazione dei redditi che ha portato a tre iscrizioni nel registro degli indagati: con John Elkann sono indagati lo storico commercialista degli, il presidente della Juventus Gianluca Ferrero, e l’esecutore testamentario di, il notaio svizzero Urs von Grünigen. Per gli inquirenti sono di “” lericonducibili aCaracciolo, vedova di Gianni, su ...